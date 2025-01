Il prof invalido dopo l’antibiotico: “Affetto e solidarietà dalla gente, ma le istituzioni sono in silenzio”

Macerata, 7 gennaio 2025 – “In questo anno ho ricevuto tante manifestazioni di affetto dalla società civile. Ma un silenzio assordante dalle istituzioni”. Il tolentinate Fabrizio Gentili, 48 anni, professore di matematica e fisica al liceo scientifico di Macerata, continua la sua battaglia contro i gravi effetti collaterali dovuti a un antibiotico. Nel luglio 2022 la sua vita è cambiata all’improvviso dopo l’assunzione di un medicinale preso per guarire da un’infezione alle vie urinarie: “Con il Ciproxin, passo dall’essere un atleta, iperattivo per 18 ore ogni giorno, al rimanere immobilizzato sul divano con le fasce alle braccia per evitare di sopportarne il peso. Ero paralizzato dal dolore. Per circa nove mesi sono stato imboccato da mia moglie, dalle mie figlie e dai suoceri”. Da lì è iniziato il peregrinare per ospedali. Tutto a proprie spese. Una storia che il prof. Gentili ha deciso di raccontare esattamente un anno fa. “Ora le mie condizioni sono migliorate, ma resto un invalido. Non riesco a guidare né a scrivere. Non sono ancora autonomo. Mi sono offerto come cavia al ministero della salute, caso di studio: ero sano, non avevo alcuna patologia e l’antibiotico ha stravolto la mia vita. Quale occasione migliore, dopo aver reso pubblica la mia vicenda a livello mediatico? Sarebbe stato importante anche per la stessa casa farmaceutica. Invece niente, non si è fatto sentire nessuno. E non c’è ricerca, ad oggi, su questo fronte”.

Cosa è cambiato in questo anno?

“Dal primo settembre 2024 ho ripreso a lavorare: ho vinto un concorso pubblico dell’Università di Camerino e lavoro online da casa come formatore dei docenti che prendono l’abilitazione; per ora il contratto è fino ad agosto 2025. È stato determinante per me, per maturare le ferie, per la mutua. Altrimenti a scuola, dopo otto-nove mesi, sarei stato licenziato in quanto la mia invalidità si ferma al 60%. Nonostante una commissione medica abbia messo nero su bianco che non posso scrivere né guidare e non sono autonomo, la patologia è stata riconosciuta come non grave perché non c’è diagnosi. Il 60% senza aggravante equivale a nessun beneficio. Non posso scaricare neanche l’Iva, non ho esenzioni, pago tutto e spesso le spese non sono detraibili”.

Come sta oggi?

“Le mie condizioni sono nettamente migliorate. Prima sentivo dolore in tutto il corpo anche se non facevo niente; l’effetto avverso, la menomazione avevano colpito tutti i tendini. Ora, se non faccio sforzi, non sento dolore, cammino anche mezz’ora al giorno, le braccia mi fanno molto meno male. Due mesi fa ho fatto l’autotrapianto delle cellule staminali grazie a un dottore che ha deciso di non seguire il protocollo e di aiutarmi nella ricerca di una terapia che per ora mi ha già dato ottimi benefici; costa parecchio. Poi ho affittato un macchinario di campi elettromagnetici pulsati, altri soldi. Per fortuna avevo messo da parte dei risparmi. Preziosa è stata poi la donazione di circa 20mila, grazie alla raccolta fondi di inizio 2024. All’epoca non prendevo più lo stipendio. Ed è arrivata una grande dimostrazione di affetto dalle persone”.

Qual è il suo appello?

“Non chiedo soldi, ora lavoro. Ma un aiuto per le prestazioni sanitarie. Porto avanti la battaglia non solo per me ma per tutta la gente come me. Un anno fa ero su una sedia a rotelle. Vorremmo solo essere riconosciuti. Inps, ministero della sanità, ministero dell’istruzione, Ufficio scolastico, Regione dove sono? Non mi è stata proposta dal mondo della scuola un’alternativa, tipo un anno in biblioteca, come amministrativo. Io sono una persona adulta, ma un ragazzo di vent’anni nelle mie stesse condizioni ha deciso di farla finita. Tanti sono invisibili, chiusi nel loro dolore, senza soldi né terapie. Il gruppo Facebook “Fluorochinoloni – Gruppo di supporto per i danneggiati da antibiotico” è formato da 8mila persone; nel mondo siamo milioni. La stessa Aifa (Agenzia italiana del farmaco) raccomanda di non prescrivere l’antibiotico se non come ultima spiaggia. Sul bugiardino c’è scritto che gli effetti collaterali colpiscono una persona su mille, una percentuale altissima. Le istituzioni devono fare qualcosa”.

Qual è il suo augurio per questo 2025?

“Il primo passo è tornare a guidare. Sarebbe già tanto. Poi tornare a fare un minimo di attività fisica (tutto sta a partire, i primi due-tre mesi, poi i mitocondri si rigenerano). L’antibiotico mi ha tolto la vita e non me l’ha ridata. Andavo in piscina tre volte a settimana, in palestra idem, mi allenavo quasi come un agonista, era un bisogno fisiologico. Vivevo di sport e scuola. Dopo, ho toccato il fondo. Prima ero un genitore tuttofare, sempre presente. Dopo, le mie figlie (di 18 e 15 anni) dovevano imboccarmi perché non riuscivo neanche a portare la forchetta alla bocca. La famiglia è stata la mia forza. Come gli studenti, i colleghi e gli amici. La malattia mi ha fatto fermare a riflettere su tante cose. Ma ovviamente sarebbe stato meglio che non ci fosse stata. Un virus può ributtarmi a terra, come è successo ad esempio con il Covid”.