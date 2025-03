Prof nel mirino dell’alunno. Taglia le gomme dell’auto, denunciato quindicenne

Taglia le gomme dell’auto del suo professore, nei guai uno studente di 15 anni. Nei giorni scorsi gli agenti della questura di Macerata hanno segnalato alla procura del tribunale per i minorenni delle Marche di Ancona un ragazzino, che vive in provincia di Macerata, per i reati di danneggiamento e di porto di arma impropria. Le indagini che hanno portato alla denuncia del giovane erano state avviate in seguito ad una serie di denunce, presentate da un insegnante di un istituto di istruzione superiore di Macerata. Più volte, infatti, il docente si era ritrovato con le gomme della sua auto tagliate. Ripetuti danneggiamenti che lo hanno convinto a sporgere denuncia. Da qui sono partite le indagini da parte degli uomini della Volante e della Squadra mobili di Macerata. Indagini che si sono concentrate anche nel mondo della scuola, in particolare tra gli studenti del professore. Nel pomeriggio dell’altroieri – dopo l’ennesimo atto vandalico ai danni dell’auto dell’insegnante – gli uomini della Questura di Macerata hanno così proceduto al controllo del quindicenne: il ragazzino è stato trovato in possesso di un coltello con il quale proprio la mattina stessa aveva danneggiato il veicolo del suo professore. I poliziotti hanno anche trovato gli indumenti che il ragazzo indossava al momento del danneggiamento e che poi aveva cambiato.