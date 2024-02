Prof paralizzato da un farmaco: "I dolori mi stanno spegnendo. E c’è chi pugnala alle spalle"

Macerata, 6 febbraio 2024 – Nessun segnale positivo per il professor Fabrizio Gentili, che a 47 anni si ritrova paralizzato da dolori atroci, causati dalla reazione a un antibiotico preso un anno e mezzo fa. Stimatissimo docente di fisica del liceo scientifico Galilei di Macerata, purtroppo nonostante svariati tentativi non ha ancora trovato una terapia. "Volevo aggiornarvi sulle mie condizioni di salute dato che in molti me lo chiedete – ha scritto ieri sulla sua pagina Facebook –. Purtroppo dall’8 gennaio i miei dolori sono diventati fortissimi, insostenibili, non riesco più né a mangiare né a scrivere da solo, non riesco più a uscire. Non riesco più a fare nessuna attività quotidiana, a questo si aggiungono i dolori h24 che mi immobilizzano pressoché a letto, sul divano. Ho provato anche i cerotti di Fentanyl, però purtroppo senza nessun beneficio".

Nel suo post, il professore ha voluto condividere anche, senza scendere nel dettaglio, una ulteriore difficoltà che si è trovato ad affrontare. "Questi dolori – ha scritto – mi stanno spegnendo lentamente, però non ho perso la dignità e proprio per questo volevo spendere due parole per le pochissime persone che in questo momento, in cui sono quasi morente, al tappeto, anziché una parola di conforto, hanno approfittato della mia situazione così difficile per pugnalarmi alle spalle, per farmi del male, per fare del male alla mia famiglia. Non provo né rancore né odio, perché la cattiveria non porta mai a nulla. Devo rimanere lucido per combattere questa mia grande battaglia, quindi li perdono... Ma quando si accorgeranno delle sofferenze atroci che mi hanno recato, il tarlo della loro coscienza li farà sentire talmente vermi, che avranno bisogno di contattarmi, ma io non ci sarò. Grazie di cuore a tutti gli altri per tutto quello che avete fatto, per la vicinanza, per il sostegno, per qualsiasi gesto abbiate fatto nei miei confronti, non so se lo merito. So solo che ho una gran voglia di vivere ancora e spero che il Signore mi darà la possibilità di venirne fuori per ringraziarvi di persona". Nel frattempo, il crowdfounding attivato per aiutarlo ha raccolto oltre 20mila euro, un’ottima risposta da parte delle più di 500 persone, associazioni, scuole. Ma resta prioritario per il professore individuare la corretta diagnosi e quindi la terapia più efficace per guarire da questa sindrome pesantissima.