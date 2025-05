"Professionalità e dedizione. Grazie al personale di Otorino"

Ci sono esperienze che, pur nascendo da momenti di difficoltà, si trasformano in testimonianze di straordinaria eccellenza, profonda umanità e instancabile dedizione, capaci di riempire il cuore – scrive Sandro Niccolini di Montegiorgio –. È quanto ho vissuto nell’otorinolaringoiatria dell’ospedale di Civitanova, che desidero ringraziare per l’assistenza ricevuta, l’attenzione costante e la superiore professionalità dimostrata. Spesso l’attenzione si concentra sulle criticità della sanità pubblica, ma è fondamentale dare risalto anche alle realtà virtuose, che rendono orgogliosi di essere marchigiani. Questo reparto è un fulgido esempio di sanità pubblica efficiente e autenticamente umana. Un ringraziamento particolarmente sentito al dottor Michele Tulli, figura di riferimento di indiscutibile competenza che mi ha seguito con professionalità, vera disponibilità e limpida chiarezza. Accanto a lui, è doveroso sottolineare il lavoro prezioso di tutto il personale medico e infermieristico che ogni giorno, con precisione e umanità, si prende cura dei pazienti mettendo al centro la persona. Anche vicino casa esistono strutture di eccellenza, capaci di coniugare scienza e cuore, preparazione ed empatia. Riconoscere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio è il primo passo per difenderle e sostenerle a beneficio della collettività.