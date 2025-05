"Professionalità e umanità in chirurgia"

"È doveroso dare giusto risalto anche alla buona sanità". A chiederlo è Luana Straccia, spezzando una lancia a favore del personale del reparto di chirurgia di Civitanova, diretto dal dottor Stefano De Luca. "Ho attraversato un momento piuttosto difficile – racconta – e l’ho superato grazie alla grande professionalità dei medici Luciano Minestroni e Alen Federici, i due chirurghi che sono intervenuti in una situazione di vera emergenza. Da sottolineare – aggiunge – anche le attenzioni e l’umanità dimostrate nei miei riguardi da tutto il personale del reparto, che mi ha assistito durante la degenza, facendomi sentire quasi in famiglia. Cosa importante quando una persona viene a trovarsi in uno stato di particolare difficoltà". Condividono pienamente l’apprezzamento di Luana Straccia il marito Emanuele, il figlio Riccardo e tutti i parenti, evidenziando anche l’ottima accoglienza riservata alla loro congiunta dal personale medico e paramedico del pronto soccorso.