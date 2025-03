Professione, impegno e talento: nove donne si raccontano

In occasione dell’8 marzo, alle 10.30 nell’aula magna del Comune di Recanati nove donne che, con impegno e passione, si distinguono in ambiti diversi, racconteranno le loro storie. Dopo i saluti dell’assessore Emanuela Pergolesi, con la giornalista Francesca Cipolloni dialogheranno la senatrice Elena Leonardi, l’imprenditrice Laura Ottaviani, la scrittrice Noemi Mogliani (nella foto), la pediatra Matilde Rossi, la responsabile della cooperativa "Terra e Vita" Ilaria Romagnoli, la presidentessa del Moica regionale Elisa Cingolani, l’avvocato Marina Guzzini, la responsabile del Villaggio Le Ginestre, suor Barbara Brunalli e Cristiana Picchio dell’associazione cittadina Omphalos. "Sarà un’occasione per riflettere insieme su temi importanti e ascoltare storie di forza, coraggio e determinazione" promette l’assessore Pergolesi.

Sempre per l’8 marzo in programma visita guidata speciale dedicata alle figure femminili che hanno lasciato il segno nella storia, nell’arte e nella poesia della città accompagnati dalla guida Chiarenza Gentili Mattioli. Il percorso toccherà le donne che hanno influenzato Giacomo Leopardi, dall’austera madre Adelaide alla dolce sorella Paolina, fino alle sue giovani muse. Si proseguirà con la poetessa Maria Alinda Bonacci Brunamonti e con la suggestiva figura della Madonna ritratta da Lorenzo Lotto. A conclusione una visita al Museo di Villa Colloredo Mels, con l’incontro con Francesca Monaco, autrice del libro "Paolina Leopardi: all’ombra del poeta", per approfondire la figura della sorella del celebre poeta. Ritrovo in piazza Sabato del Villaggio alle 15, costo 12 euro (tour + ingresso museo).