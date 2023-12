Profili femminili nella poesia al Teatro delle Logge

"Profili femminili nella poesia italiana ed europea dell’Ottocento" è il titolo dello spettacolo che si terrà mercoledì sera a partire dalle 21.15, al Teatro delle Logge di Montecosaro.

L’iniziativa, organizzata dal Comune con il patrocinio della Commissione regionale per le Pari opportunità, presieduta da Mari Lina Vitturini, vedrà Viviana De Marco e Fausto Palmieri protagonisti di una serata di teatro, poesia e musica.

"Lo spettacolo-concerto – spiegano gli organizzatori – presenta, in una sinergia tra poesia e musica, i diversi profili femminili che emergono nella letteratura italiana, europea e americana dell’Ottocento".

In particolare, "troveremo le figure femminili – aggiungono gli organizzatori dell’iniziativa – rappresentate nei versi dei grandi poeti italiani più cari al pubblico, come ad esempio Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, ma anche in quelli di poeti francesi, inglesi, tedeschi o ucraini".

Ma non è tutto. In scena, anche "autrici del panorama internazionale come Emily Dickinson, Mary Shelley, Evelina Cattermole, Annette von Droste-Hülshoff. Le poesie saranno recitate a memoria, con un’interpretazione coinvolgente e con l’accompagnamento della tastiera e saranno precedute da un’adeguata introduzione letteraria".

L’evento è ad ingresso gratuito.

f. r.