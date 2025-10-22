Profili: "Minacce e aggressioni, adesso basta"

"Passare la mano? Non certo sotto pressioni illecite. Sono io l’aggredito, io quello sottoposto a un’escalation di condotte illecite che vanno fatte cessare senza indugio, prima che accada l’irreparabile". Mauro Profili, presidente della Civitanovese, pone la questione sicurezza e lo fa mettendo anche in discussione l’organizzazione dell’ordine pubblico domenica scorsa. Nel ribadire che dietro le contestazioni c’è "uno sparuto gruppo di personaggi che non si possono definire tifosi né rappresentanti della città, in azione almeno dal giugno scorso con un’escalalation di condotte illegali per indurmi a cedere la società a soggetti che avranno fatto ad essi, e chissà a chi, promesse di certo indicibili" entra nella valutazione dei fatti di domenica. "Nonostante – rileva – qualche giorno prima avessi avvisato sia la Federazione sia le autorità di Pubblica sicurezza della necessità di impedire a costoro (ben noti) di accedere alle manifestazioni sportive della Civitanovese, prima della gara con la Sangiustese, durante il riscaldamento, i tre o quattro personaggi, non contenti di aver portato minacce e danni anche quando la squadra gioca in trasferta, pur sprovvisti di biglietto sono entrati all’interno della zona prossima al rettangolo di gioco per appendere uno striscione non autorizzato e offensivo, senza che nessuno abbia mosso un dito".

Quanto allo scontro "nessuna rissa – spiega – ma un’aggressione fisica nei miei confronti da parte di un ben noto personaggio, fra i tre o quattro entrati abusivamente, mentre mi accingevo a togliere lo striscione dalla rete. Grande rammarico per una situazione assurda e illegale, di minacciosa violenza, mai tollerabile in assoluto, ma tanto più proprio nella stessa giornata in cui si è assistito a condotte violente di certe pseudo tifoserie sfocate in omicidio". Gli ultimi fatti per Profili "contribuiscono a creare un clima pesante e se io ho la capacità per resistere a queste forme di illegalità, non è detto lo siano giovani calciatori e dirigenti che cercano di lavorare per risollevare le sorti sportive del club". "Stiano tranquilli i veri tifosi – conclude – ma anche i giovani tesserati: sono disposto a passare la mano non appena ci sarà qualcuno degno e capace per normalizzare la situazione, non certo sotto questa precisa e continuata pressione illecita, che chiedo venga fatta definitivamente cessare da chi ha i poteri e gli strumenti, senza alcun indugio, prima che accada l’irreparabile".