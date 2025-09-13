Profilo fake del sindaco sui social network

"Qualcuno sta chiedendo l’amicizia con questo profilo Facebook a mio nome. Non sono io e sto segnalando alla polizia postale il fatto. Non accettate l’amicizia: il mio profilo ha un nome, foto e recapiti". A rivelarlo è stato il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini, che ieri si è accorto dell’esistenza di un profilo Facebook falso, che ha il suo stesso nome e cognome. Ma non solo, perché l’ignoto impostore ha poi mandato tramite il social network delle richieste di amicizia a diversi contatti del vero Michelini. Per questo motivo il primo cittadino portorecanatese ha pubblicato un post sui propri canali, spiegando la vicenda e facendo lo screenshot del profilo incriminato, che compare senza alcuna foto. La stessa cosa è avvenuta anche con altri profili istituzionali e non, come quello "Città di Porto Recanati".

Il sindaco ha annunciato subito che farà denuncia contro l’autore degli account fasulli. "Solo ieri mattina ho avuto contezza di quanto stava succedendo – ha spiegato Michelini –, perché questo profilo falso ha messo il like su un post della pagina Facebook “Palio marinaro San Giovanni“ e uno dei responsabili del gruppo mi ha subito informato di questa cosa. Come se non bastasse, l’account fake ha mandato delle richieste di amicizia a diversi concittadini, spacciandosi per me. A tutti ho detto di bloccare tale profilo, in modo che sia segnalato quanto prima".

Il primo cittadino condanna fortemente l’episodio e non nasconde grande amarezza. "Parliamo di un fatto davvero grave, partorito dalla bassezza morale di qualcuno – riprende Michelini –. La vicenda è seria e fa capire il pessimo livello civico e sociale di certe persone. Purtroppo è un esempio calzante delle brutte dinamiche che spesso avvengono oggi sui social network, dove ci sono degli individui che vogliono apparire a tutti i costi, senza però avere un’istruzione o delle competenze". Tuttavia, per quanto non abbia sospetti sui possibili autori della bravata, il sindaco Michelini promettere ora querele. "Al momento – osserva ancora – non ho sospetti e nemmeno idea se il responsabile sia qualcuno che abiti o meno in città, anzi è impossibile dirlo. Comunque, a breve mi recherò dalla polizia postale e presenterò una denuncia contro ignoti".

Giorgio Giannaccini