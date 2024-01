"Profilo social falso per attaccare l’opposizione: ho altro a cui pensare"

"Alludere che la sottoscritta sia uno dei ‘mandanti’ della creazione di un profilo falso fa davvero sorridere, ma di un sorriso amaro". Con queste parole il primo cittadino di Potenza Picena, Noemi Tartabini, ribatte alle recenti accuse formulate dal candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni. Secondo quest’ultimo, la destra avrebbe creato un profilo falso su Facebook - tra l’altro, omonimo di un vecchio ufficiale della X Mas - per attaccare le forze di opposizione. Ma Tartabini non ci sta, e ribatte. "Pare che il Partito democratico e il suo candidato Morgoni abbiano sentito il bisogno, anche nelle ultime ore, di ritagliarsi l’ennesimo spazio mediatico discutendo delle mie ‘amicizie’ social – dice la Tartabini -. Un tema davvero esilarante, di pubblico interesse, degno di una campagna elettorale dai toni costruttivi, non c’è che dire". Oltre a ciò, aggiunge ancora la Tartabini: "Sfugge forse che un sindaco, nel corso delle sue giornate, ha così tante altre priorità e si dedica a così tante altre situazioni (incontrare cittadini, dialogare con gli uffici e con le istituzioni sovracomunali, presiedere a iniziative pubbliche, raffrontare problematiche di varia natura) che la conoscenza dei profili, peraltro tantissimi, da cui giungono richieste di amicizia su Facebook cade inesorabilmente agli ultimi posti nella scala delle ‘cose da fare’. Detto questo – conclude -, se il Pd e il suo candidato lo ritengono necessario, possono segnalare il profilo e i commenti annessi agli organi competenti".