Profughi, famiglie e clochard. Carico di solidarietà per la Turchia

PORTO RECANATI

Gli angeli dell’associazione Porto Recanati Solidale non sono rimasti con le mani in mano nemmeno per queste festività natalizie. Il presidente Giampiero Cappetti, la moglie Sonia Alessandrini (che è anche l’assessore comunale ai Servizi sociali) e altri volontari (nella foto), sono volati fino a Kilis per portare un po’ di aiuti - cibo, carbone e vestiti invernali - ai profughi rifugiati nel confine turco-siriano. Lo stesso faranno con le famiglie indigenti di Porto Recanati e anche con i clochard della zona. Insomma, come al solito non si risparmiano, soprattutto quando c’è da fare del bene verso il prossimo. "A Kilis siamo rimasti giovedì, venerdì, sabato e domenica, prima di ritornare lunedì in Italia – racconta Cappetti –. In primis, abbiamo consegnato pacchi alimentari a circa 90 famiglie di profughi che sono in grossa difficoltà, in quanto hanno in media almeno quattro figli, mentre altre arrivano persino ad avere 12 bambini. Se facciamo un rapido conto, i nostri aiuti daranno conforto ad almeno 700 persone. Inoltre – aggiunge – siamo riusciti a comprare sul posto e a distribuire un centinaio di sacchi di carbone, che useranno per potersi riscaldare visto l’inverno gelido. Non solo, dall’Italia ci siamo portati 130 chili di vestiario pesante che abbiamo così regalato. E in quei giorni, siamo andati a comprare altro cibo per poi cucinarlo e preparare circa 350 pasti caldi". Eppure la generosità dell’associazione Porto Recanati non si è fermata solo nel confine turco-siriano. "Lo scorso weekend, insieme alla Croce Rossa di Porto Potenza e ai Servizi sociali del Comune – sottolinea Cappetti -, abbiamo donato a 30 famiglie della città un pacco alimentare extra proprio per il periodo natalizio con dentro panettoni e torroni, per far respirare a loro un po’ di clima festivo. Prima della fine dell’anno faremo lo stesso con altre 30 famiglie del posto". Nel frattempo, i volontari si sono già messi all’opera per una nuova missione. "Abbiamo consegnato coperte, sciarpe e giacche a dei senzatetto di Ancona – rivela Cappetti –. Stiamo tenendo la sede aperta per raccogliere ulteriore vestiario e farlo recapitare ai profughi che si sono rifugiati a Trieste, dove è stato allestito un centro, perché lì è la fine della così detta ‘rotta balcanica’".

Giorgio Giannaccini