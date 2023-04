Profughi, la mappa in provincia "Sette migranti ogni 10mila abitanti"

di Chiara Gabrielli

"Il decreto Cutro lascia stupefatti, allibiti. Sembra una misura propagandistica, piuttosto che cercare di risolvere i problemi, fa leva sulla paura. Da una parte vuole centralizzare l’accoglienza, dall’altra restringere ancora di più i requisiti per chiedere il permesso di soggiorno. Si parla di emergenza ma l’emergenza non c’è, basta guardare i dati, anche i nostri, delle Marche". È il commento di Maria Elena Fermanelli, della segreteria Cgil Macerata, riguardo il nuovo scenario che si profila in base alle nuove norme governative. Ora, anche se vengono mantenuti i permessi di soggiorno per protezione speciale, questi sono limitati a pochi casi e non si può più trasformarli in permessi di soggiorno per ragioni lavorative. Torniamo ai richiedenti asilo a Macerata. "Nelle Marche sono arrivate poche centinaia di migranti – spiega Fermanelli –. In provincia di Macerata, nei circa 15 centri, tra Cas (centri accoglienza straordinaria) e Sai (sistema accoglienza e integrazione), ci sono 259 posti per richiedenti asilo e non sono nemmeno al completo. Sono 221 infatti i posti occupati. Il rapporto è di sette migranti per 10.000 abitanti".

La mappa: i richiedenti asilo sono ospitati a Macerata, Loro Piceno, Treia, Sefro, San Severino, Recanati, Montecosaro e Civitanova. La fetta maggiore è a Loro Piceno, una sola struttura (Le Grazie), dove i migranti accolti sono 96 (su 100 posti disponibili), il rapporto è di 42 migranti per mille abitanti. A Macerata ci sono 39 posti disponibili di cui occupati 31, su quattro strutture, il rapporto è di un migrante ogni mille abitanti, a Recanati sono occupati tutti i posti disponibili, 35, su quattro strutture, con rapporto di due migranti ogni mille abitanti, a Treia sono occupati tutti i 28 posti disponibili, una sola struttura, il rapporto è di tre migranti ogni mille abitanti. A San Severino, sono occupati solo 21 dei 36 posti disponibili in due strutture, il rapporto è di due migranti ogni mille abitanti. A Sefro, una sola struttura e dei sei posti disponibili non è occupato nessuno; idem a Civitanova: zero posti occupati dei cinque disponibili in una struttura. A Montecosaro, infine, sono pieni i dieci posti disponibili, un’unica struttura, con rapporto un migrante ogni mille abitanti. "I migranti ucraini sono da considerare a parte, non rientrano in questi numeri – prosegue Fermanelli –, infatti in questo caso prevale il modello di ospitalità diffusa, l’accoglienza cioè avviene nelle case presso le famiglie, che ottengono un rimborso dallo Stato". Allargando lo sguardo, oltre i numeri dei richiedenti asilo, in provincia ci sono complessivamente 24.978 stranieri su 310mila abitanti (dati Istat), di cui 7.364 con permesso a scadenza mentre il resto (17.614) ha un permesso di lungo periodo: 9.578 provengono dall’Asia, seguono gli europei che sono 8.299, poi gli africani, 5.378 e infine l’America (1.710).

"La maggior parte degli immigrati è di nazionalità romena (4.400), seguono quella pakistana, albanese, macedone, molti dall’India (circa 1.200). Numerosi anche i cinesi, che stanno avviando in provincia diverse imprese autonome – sottolinea Fermanelli –. Da notare che in provincia gli occupati stranieri per il 40 per cento hanno un titolo di studio di gran lunga inferiore alla posizione che ricoprono sul posto di lavoro, sono sovra-istruiti. La disoccupazione in provincia, che sugli italiani incide per il 47 per cento, sugli stranieri incide per il 54 per cento". Quali i problemi che deriveranno dal decreto Cutro? "Si vanno a inasprire ancora di più le condizioni per richiedere il permesso di soggiorno. In poche parole, il migrante avrà meno possibilità di regolarizzarsi e compiere il suo percorso di inserimento in modo chiaro e trasparente. Aumenterà l’irregolarità. La Regione, poi, dice che vuole realizzare un centro unico di accoglienza nelle Marche. Dove si farà? Come sarà organizzato? Si parla addirittura di campi mobili. Invece di andare avanti, facciamo dei passi indietro. In tutto questo, il decreto sull’Ucraina è stato approvato all’unanimità, senza battere ciglio. Là c’è la guerra, certo, ma è come dire che qualsiasi altra condizione che fa scappare dal proprio Paese vale di meno. Invece di prevedere qualcosa di simile per tutti, si va al contrario, restringendo le possibilità di accogliere chi è in emergenza. Così, avremo migranti di serie A e migranti di serie B".