Profumi, storie e segreti tra le onde

Dopo il successo dell’estate scorsa, torna "Lezioni di mare" numero due dal 31 agosto al 28 settembre, sempre di sabato: un tuffo nei mondi del mare atraverso il cinema, la letteratura, la spiritualità, la scienza e la cucina. A ospitare gli appuntamenti saranno la sala Cecchetti della biblioteca comunale Zavatti e la zona portuale.

Il calendario delle iniziative è stato presentato ieri mattina a palazzo Sforza da Mauro Garbuglia e Veronica Petrelli, rispettivamente presidente e vice dell’associazione "Cibo e benessere", nonché dal luogotenente Michele Palermo (Anmi) e dai presidenti delle associazioni che hanno condiviso l’iniziativa, vale a dire Pierluigi Cipolla di Ricordi di Mare e Il Madiere, che riunisce 650 associati dei sette pontili, Michele Palermo dei Marinai d’Italia, Anna Vecchiarelli dell’Archeoclub e Alvise Manni del Centro studi civitanovesi. Pensate per tramandare la cultura marinara, le lezioni prenderanno il via con l’apporto dei giovani in dialogo con i vecchi lupi di mare. Per questo è stato realizzato il cortometraggio "Mare dentro" da parte degli studenti della scuola media Annibal Caro, con il supporto dei professori Francesco Pece e Manuela Cerolini. Sarà proiettato alle 21 al moletto Marina, poi seguirà il dialogo tra pescatori e giovani con scambio di interrogativi, riflessioni e curiosità. Moderatrice sarà Veronica Petrelli, Cipolla tirerà le somme. Sabato 7 (alle 18 Palermo e l’armatore Mariano Luciani, in biblioteca, illustreranno la "Mappatura delle zone di pesca in Adriatico", cui seguirà la degustazione di ricette marinare alle 20.15 alla sede Anmi. Sempre in biblioteca, il 14 interverrà l’esploratrice del "National Geographic" e ricercatrice Unicam Martina Capriotti, con una conversazione scientifica sull’inquinamento da plastica, che sta soffocando mari e oceani. Il 21 alle 18 in biblioteca lo scrittore e velista Ubaldo Sagripanti affascinerà i presenti con evocative parole tra le onde. Il 28 da Bz alle 18 Mauro Malatini proporrà un viaggio sensoriale, inseguendo le rotte delle essenze. Ci sarà anche un passaggio sonoro e canoro di Manuel Coccia e Caterina Trucchia. Per tutta la durata degli incontri, alla sala Cecchetti si potranno ammirare le foto di Ivano Quintavalle. Letture di riferimento i volumi "Lezioni di mare" e "Racconti del Porto di Civitanova" pubblicati da Edizioni Nisroch.

Ennio Ercoli