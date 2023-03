Progettazione europea, iscrizioni entro il 6 aprile alla scuola di formazione

C’è tempo fino al 6 aprile per iscriversi alla scuola di formazione in "Progettazione europea per un futuro nel non profit", promossa da Marche Solidali, il Coordinamento delle organizzazioni marchigiane di cooperazione e solidarietà internazionale e dalla Regione. L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti specifiche competenze sulla progettazione europea, il nuovo quadro logico, budget, controllo di gestione e rendicontazione di progetti di cooperazione internazionale e non e progettazione sociale per il terzo settore. Info su: [email protected]