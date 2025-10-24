Progetti con le scuole: "Prevenire il disagio partendo dalle radici"

Prevenire il disagio giovanile partendo dalle radici. È questo l’obiettivo dei due nuovi progetti promossi dal Comune di Porto Recanati e fortemente voluti dalla consigliera alle politiche giovanili, Maria Teresa Zaccari (foto). Il primo progetto, intitolato "In punta di penna", ha preso il via nei giorni scorsi e coinvolge docenti e specialisti in un percorso formativo dedicato all’individuazione e alla gestione delle difficoltà grafiche e di scrittura nei bambini. Sempre più spesso, infatti, si riscontrano diagnosi di disgrafia, dislessia o disturbi dell’apprendimento, che se non affrontate tempestivamente possono incidere sull’autostima dei più piccoli. L’obiettivo è fornire agli insegnanti strumenti e competenze per riconoscere precocemente i segnali, intervenire in modo efficace, riducendo così il rischio di emarginazione in età adolescenziale. Accanto al progetto sulla scrittura, l’amministrazione ha messo in campo un secondo intervento dedicato all’integrazione interculturale. Grazie a un finanziamento comunale, sono state attivate ore di interpretariato dedicate alle lingue meno diffuse ma più presenti tra gli alunni e le famiglie del territorio. Le ore potranno essere utilizzate durante i colloqui, le riunioni di programmazione e le segnalazioni di casi di disagio, facilitando il dialogo e la collaborazione tra insegnanti e genitori. Il progetto proseguirà anche nel 2026, ampliando le lingue coperte e le ore a disposizione. "Contrastare il disagio significa innanzitutto prevenirlo – spiega la consigliera Zaccari –. E per farlo occorre partire dai primi anni di scuola, aiutando gli insegnanti a comprendere e valorizzare le diversità di ciascun bambino. Il benessere dei nostri ragazzi nasce da una scuola che sa accogliere, capire e comunicare. Solo così possiamo costruire una città capace di crescere insieme".