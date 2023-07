Progetti di lavoro, la Regione toglie 31.500 euro

La Regione revoca al Comune un contributo di 31.500 euro, concesso per realizzare progetti di lavoro a favore di disoccupati over 30, e fallisce il tentativo di palazzo Sforza di addossare la colpa a due di loro. Civitanova era stata ammessa al finanziamento nel marzo del 2021, il progetto doveva durare nove mesi e concludersi nel gennaio 2022 con la trasmissione del rendiconto finale entro marzo in Siform, Sistema informativo della formazione professionale. Ma, l’apparato amministrativo non trasmette in suoi report finali nei tempi previsti, così la Regione innesca il procedimento di decadenza e della revoca totale del contributo. Lo scorso marzo Civitanova presenta le proprie contro deduzioni, imputando in primis la responsabilità dell’accaduto "alla disattenzione – è scritto nella relazione inoltrata – dettata anche dalla carenza di personale dedicato, che da gennaio a marzo 2023 è andato in pensione e in maternità" e poi provando ad addossare le colpe anche su "due borsisti che hanno provveduto in ritardo a presentare le relazioni finali". Un tentativo che il dirigente delle Politiche del lavoro in Regione stoppa e respinge le scuse del Comune "in quanto – scrive – riconducibili a problematiche di natura organizzativa e di gestione del personale che ogni pubblica amministrazione è tenuta a fronteggiare. Né poteva essere imputata alla responsabilità dei due borsisti la trasmissione tardiva in quanto è il Comune il soggetto tenuto a espletare gli adempimenti".