Progetti di rigenerazione urbana a Recanati: appello alle associazioni

Il Comune di Recanati lancia un avviso pubblico agli enti locali del terzo settore per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di nuove strategie di rigenerazione urbana per il benessere della comunità. L’obiettivo è quello di ideare e realizzare con l’Amministrazione progetti funzionali al reperimento di ulteriori fondi rispetto agli ingenti finanziamenti comunitari, statali e regionali già ottenuti con successo in questi anni dal Comune. "Ben vengano le idee e le proposte delle associazioni del terzo settore, conosciamo la qualità dei servizi che riescono a mettere a disposizione della comunità – dice il sindaco Bravi –. Il loro punto di vista sul territorio e la loro consulenza specifica possono contribuire a dare valore aggiunto ai progetti in atto e futuri da far finanziare con i fondi regionali e comunitari". Lo spunto per un avviso pubblico è nato proprio dall’arrivo di una proposta da parte di un ente, in particolare della società consortile Cethegus che con una lettera inviata al Comune di Recanati si è messa a disposizione per l’elaborazione di nuove idee per lo sviluppo economico, sociale e strutturale del territorio.