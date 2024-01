Progetti di sostenibilità: all’opera gli ambasciatori della transizione ecologica

Proseguono gli incontri con gli studenti del Liceo Da Vinci per elaborare, insieme con l’architetto Ruben Baiocco, l’assessore Roberta Belletti e i funzionari del Comune, il progetto di sviluppo sostenibile per migliorare la vivibilità della città che li ha resi vincitori del ’Premio Ambasciatore della transizione ecologica’. I ragazzi hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per dare attuazione alla loro proposta progettuale sul recupero di una casa rurale e la realizzazione di un parco naturalistico, a partire dal Piano regolatore generale del Comune (Prg), fino alle planimetrie di dettaglio, foto, immagini e altro. Il Premio, di cui è stata già avviata la seconda edizione per il 2024 con la pubblicazione del bando il 7 dicembre (disponibile sul sito del Comune), intende infatti stimolare le iniziative dal basso, in quanto le comunità e i cittadini decidono sempre più speso di essere parte della soluzione piuttosto che del problema. Questi attori svolgono un ruolo cruciale nel guidare i processi di transizione locali, trasformando le economie locali e contribuendo anche a modificare le norme e i comportamenti.

In questo senso, il Premio vuole coinvolgere tutti coloro che avvertono l’urgenza dell’azione, attraverso l’ideazione e la promozione di progetti sostenibili realizzati dai giovani, dalle associazioni del territorio, ma anche dai professionisti, dal mondo produttivo e dalle aziende che si impegnano in progetti di transizione. Il Premio consiste nel mettere a disposizione dei vincitori alcuni professionisti in grado di accompagnarli nelle successive fasi di realizzazione del progetto, con la scrittura di un vero e proprio progetto urbanistico da sottoporre alle Istituzioni pubbliche e alle banche per valutarne la fattibilità tecnico-economica e le possibilità di finanziamento, a partire dal crowdfunding, a cui potrebbero accedere i presentatori se il progetto riuscisse a raggiungere un alto tasso di condivisione fra la cittadinanza e gli stakeholder del territorio. Le candidature scadono il 29 marzo.