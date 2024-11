Progetti di utilità mai decollati

Era il 2021 e l’amministrazione comunale approvava ben cinque progetti di utilità collettiva (Puc) per impiegare le persone che percepivano il reddito di cittadinanza. Che fine hanno fatto quei progetti e i fondi – 17.400 euro – che per lo scopo erano stati assegnati al Comune dall’Ambito territoriale sociale 14 di Civitanova? Una fine misera, se si pensa che è stata spesa solo la somma di 494,89 euro per le visite mediche di quelle poche persone per le quali si sono attivati i progetti. Il resto ora, e cioè 16.905,11 euro, tocca restituirli all’Ambito. Allora si prevedeva di impiegare oltre 50 persone in aiuto alla gestione del canile e per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, per migliorare il decoro urbano con la pulizia anche dei graffiti dalle facciate degli edifici pubblici e per realizzare piccoli lavori nelle scuole. Queste persone dovevano essere impiegate anche per potenziare i servizi archivio, biblioteca e mediateca comunale, o a supporto e sollievo di chi si trova in situazioni di fragilità e difficoltà. Per tutti era previsto un impegno di almeno 8 ore a settimana sino a un massimo di 16.