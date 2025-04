Progetti e aspirazioni dei giovani: "Ecco, io da grande farò..."

"Cosa vuoi fare da grande?" È una delle domande che più spesso viene posta a noi ragazzi che abbiamo un’età in cui i sogni e le ambizioni cominciano a prendere forma. Così, alla fine della settimana dedicata all’Orientamento delle classi seconde, l’abbiamo rivolta ad alcuni compagni di classe della 2ª E chiedendo "Cosa vuoi fare di grande da grande?", quindi di raccontare quali siano i loro progetti e desideri per il futuro. Le risposte variano tra professioni concrete e sogni a occhi aperti, rivelando non solo la diversità delle aspirazioni, ma anche l’immaginazione e la voglia di esplorare il mondo che ci circonda.

"Cercherò di trovare il mio posto nel mondo ed essere una brava persona, offrendo anche il mio aiuto agli altri" (Antonio).

"Vorrei viaggiare e girare gran parte del mondo, quindi mi sono ripromesso di imparare le lingue" (Guido).

"Mi piacerebbe fare il medico, anche se so che per seguire questo sogno dovrò intraprendere una strada difficile e studiare ogni giorno per molti anni" (Christian).

"A volte mi chiedo cosa farò da grande… Ancora non lo so, ma il mio più grande sogno è essere ricordata per qualcosa di bello fatto nella vita. Ecco sì, vorrei continuare a vivere attraverso le parole che parleranno di me. Se dovessi scegliere, mi piacerebbe essere ricordata perché suono il pianoforte, come Bach, ma anche come compositrice di brani originali" (Greta).

"Il mio sogno è quello di fare qualcosa per cambiare in meglio il mondo" (Karol).

"Vorrei contribuire a creare un mondo più accogliente e inclusivo" (Nina).

"Dopo aver aperto la mia officina, vorrei fondare un’associazione di volontariato che promuova la tecnologia al servizio dell’ambiente, brevettando invenzioni per contribuire a tener puliti gli spazi pubblici" (Cristiano).

"Non lo so: di certo riuscirò finalmente a trovare la mia strada e a vivere felice nel mondo" (Luigi).

"Chi lo sa cosa farò di grande da grande? Credo che l’importante, qualsiasi strada si prenda, sia impegnarsi e puntare in alto. Ed è quello che farò!" (Adele)

"Non so precisamente cosa farò da grande, però se ci metterò la forza e la voglia di fare, arriverò in alto, magari anche alle stelle!" (Matilde)

Queste risposte ci ricordano che alla nostra età i sogni sono una forza potente che ci spinge verso la crescita e la scoperta e che ci conduce, passo dopo passo, verso la costruzione del nostro futuro. Chissà, magari tra qualche anno realizzeremo alcune di queste ambizioni, o forse ne avremo di nuove, ma quel che è certo è che il nostro percorso è appena iniziato, e siamo curiosi di scoprire dove ci porterà.

Classe 2ª E