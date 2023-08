Progetti lanciati, ma senza futuro

Quante inaugurazioni svolte in pompa magna che avrebbero dovuto dare un volto nuovo e caratteristico alla città o contribuire a sistemare aree verdi e terreni. Il tempo ha avuto ragione delle buone intenzioni che hanno lasciato il posto ad una realtà ben diversa. È ricordo recente, perché risale al luglio del 2021, la presentazione all’Aula Magna del Comune, con tanto di presenza del presidente della Regione, Francesco Acquaroli e dell’assessore Giorgia Latini (cultura), del progetto "Light for Future" (luce per il futuro) per la cui realizzazione la Regione aveva contribuito con 50mila euro a cui sono stati aggiunti 10mila euro come sponsor da parte della Dea e 3.000 euro del Comune. Da tempo di quelle illuminazioni artistiche, poste su luoghi e monumenti caratteristici della città, non c’è ormai quasi più traccia. Soldi buttati? L’altra situazione, invece, è più datata e risale all’inaugurazione del parco del Colle dell’Infinito. Ancora oggi al suo ingresso resiste un cartello in cui s’illustra quello che doveva essere il progetto denominato "Grata Viva" consistente in un intervento di consolidamento, mediante ingegneria naturalistica, del versante del terreno che scende dalla stradina, che costeggia la scuola Professionale di Stato, ala del vecchio convento del Santo Stefano, sino al viale di ingresso del Colle. Lungo questo crinale erano state costruite delle grate in legno, con pali perpendicolari fra di loro, dentro i cui riquadri erano state messe a dimora delle piante radicate di specie diverse. La grata viva agisce come sostegno del terreno fino a che non si sono sviluppati i costruttivi vivi, cioè finché non si sono sviluppati gli apparati radicali, che producono, appunto, un effetto consolidante. Lo scopo era quello di consolidare i versanti acclivi che presentano fenomeni di erosione. Nel cartello erano indicate anche le varie specie di piante utilizzate in ogni riquadro della grata. Oggi non esiste nulla se non erba incolta e selvaggia che non costituisce certo un’immagine gradevole dell’ingresso al Colle leopardiano.

Asterio Tubaldi