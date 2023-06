Progetti ricostruzione e requisiti per il Cas: scadenze prorogate

La nuova ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile ha provveduto a riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione. "Fissato al 31 ottobre il termine per coloro che non hanno ancora presentato il progetto di ripristino o riparazione della propria abitazione – spiegano dal Comune di Tolentino - nonché di riprogrammare il termine per la presentazione, per il 2023, della dichiarazione relativa alla persistenza dei requisiti per il mantenimento delle misure di assistenza abitativa, Cas e alloggi di emergenza, il cui termine è prorogato al 6 novembre".