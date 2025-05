Progetti su celiachia, bio ed educazione alimentare

Le mense scolastiche comunali proporranno domani, in occasione della giornata della celiachia promossa dall’Aic, un menù privo di glutine. E lo Sferisterio sarà illuminato di verde per sensibilizzare sul tema. Inoltre le mense, mercoledì prossimo, con il coordinatore Paolo Scocco, presenteranno un menù bio partecipando al convegno organizzato dalla Regione all’istituto alberghiero di Porto Sant’Elpidio Iiss Carlo Urbani. Il menù proposto verrà valutato da una commissione di esperti e dai partecipanti alla giornata di studi.

Infine, nelle mense della scuola Mameli e Montessori dell’istituto comprensivo Mestica è stato avviato il servizio civile con il progetto "Bravi a mensa", dove i volontari svolgono attività di educazione alimentare. Al centro c’è anche l’educazione alla socialità. Sono previsti momenti dedicati alla sostenibilità ambientale durante la quale il volontario coadiuva il personale della scuola nel progetto "Orto in condotta", affiancato dal personale dell’ufficio ambiente e dal coordinatore delle mense del Comune di Macerata, si occupa della preparazione di materiali e della realizzazione di iniziative finalizzate all’esposizione di semplici concetti sulla raccolta e differenziazione dei rifiuti a mensa. Focus anche sull’importanza di non sprecare il cibo nel piatto, favorendo il coinvolgimento degli alunni a fine pasto con attività ludiche come, ad esempio, la distribuzione di "distintivi antispreco", gare che prevedono la "staffetta dei rifiuti" e così via. È prevista anche la realizzazione di laboratori didattici sul tema dell’educazione alimentare. Gli operatori volontari supporteranno i docenti, che spiegheranno l’origine e l’importanza degli alimenti e di una dieta varia. "Le mense scolastiche, alle quali da sempre abbiamo dedicato attenzione come alla preparazione in sicurezza e ad un pasto sano, si confermano un importante luogo educativo", commenta l’assessore comunale alla Scuola, Katiuscia Cassetta.