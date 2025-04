"Progettiamo sostenibile". Premiate cinque aziende

Sono cinque le aziende della provincia, tra le 120 selezionate in tutta Italia, premiate da Intesa Sanpaolo. Ha fatto tappa nelle Marche "Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour", la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che si sono distinte per avere adottato criteri Esg, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti, la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio.

Le realtà premiate sono: Serr Plastix di Civitanova, Mymarca e Belohorizonte di Macerata, Kyno Felix e Formato di Tolentino più la sesta, Aleas Cosmetics di Fabriano. "Sei aziende per altrettante storie che raccontano l’economia del territorio. Esempi virtuosi di un’imprenditoria che ha saputo adottare soluzioni concrete per migliorare il proprio profilo di sostenibilità, spiega Intesa Sanpaolo. Serr Plastix di Giovanni Verdicchio produce e commercia infissi; ha sede a Loro Piceno e punto vendita a Civitanova. Formato srl, fondata dai fratelli Francesca e Marco Scattolini, è attiva nel settore arredamento con un forte impegno per la salvaguardia dell’ambiente. Kyno Felix, sempre a Tolentino, è una start up innovativa dedicata alla cura e al benessere degli animali. Mymarca è uno dei primi siti e-commerce in Italia, mentre Belohorizonte è proprietaria di una delle maggiori strutture ricettive di Macerata.