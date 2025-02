Progetto Adriatic Link. Al via le indagini geofisiche e geotecniche

Al via indagini geofisiche e geotecniche legate al progetto Adriatic Link che prevede la realizzazione di un collegamento elettrico sottomarino tra le Marche e l’Abruzzo. Verranno effettuate nel tratto di mare antistante la costa che si estende da Civitanova a Porto Recanati e con imbarcazioni battenti bandiera italiana e spagnola. Le attività dureranno fino al 30 agosto all’interno di un’area delimitata e per la quale la Capitaneria di Porto di Civitanova ha emesso una ordinanza che vieta, nello specchio acqueo interessato e per una distanza di almeno mezzo miglio nautico dallo stesso, la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione e ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare intralcio alle operazioni. L’Adriatic Link è una grande opera industriale per la trasmissione di energia elettrica sotto il mare e collegherà Abruzzo e Marche.