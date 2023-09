Progetto alla Regione per acquistare un mezzo per la Polizia Locale a Corridonia Il Comune di Corridonia ha approvato un progetto per l'acquisto di una Suzuki Ignis Hybrid da 23mila euro per svolgere servizi di polizia stradale. Il veicolo sostituirà una Fiat Panda per svolgere servizi di polizia lungo il tratto del raccordo autostradale Val di Chienti.