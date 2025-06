Progetto Bookcrossing contro le dipendenze

Progetto Bookcrossing come strumento per prevenire le dipendenze patologiche, in particolare quelle generate dall’abuso della tecnologia. È promosso dalla cooperativa Pars "Pio Carosi", Cooss Marche, Berta ‘80 e associazione Glatad con il Dipartimento dipendenze patologiche della Ast di Macerata ed è stato realizzato nell’ambito del Piano regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da dipendenze digitali.

Si tratta di casette di legno realizzate dagli ospiti della comunità Le Querce di Civitanova, gestita dalla Pars, che nei mesi scorsi hanno partecipato ad un laboratorio di falegnameria accompagnati da un maestro d’arte. Le casette saranno presentate questa sera alle 21 nel parco dell’Annunziata di Montecosaro, nell’ambito dell’evento "Annunziata 900". Verranno poi istallate in diversi territori, conterranno dei libri che potranno essere liberamente presi e letti da bambini, adolescenti e adulti. Il bookcrossing offre occasioni per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale locale e favorisce un legame sano e attivo con l’ambiente sociale e culturale. Il progetto utilizza i canali della condivisione, dello scambio e soprattutto della lettura, che invita alla riflessione, alla meditazione e al pensiero critico, con l’obiettivo di prevenire le dipendenze comportamentali legate all’uso e all’abuso della tecnologia.