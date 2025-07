Progetto Celiachia con la Conad

Allo spazio Conad del Cuore Adriatico arriva il progetto Celiachia. Si tratta di una convenzione che permetterà, agli iscritti dell’Associazione italiana celiachia, uno sconto del 5% sul totale di ogni spesa generica effettuata nello stesso punto vendita e in quello di Loreto. Basterà presentare la tessera Aic al momento della spesa e questa verrà messa in relazione con la Fidelity Card Conad, permettendo la riduzione sui prodotti.

Ieri, la presentazione del progetto nella sala giunta di palazzo Sforza alla presenza di Luciano Laloni, socio dello Spazio Conad Cuore Adriatico, del responsabile Aic per il maceratese Luca Moroni e del sindaco Fabrizio Ciarapica. L’amministrazione comunale, infatti, ha da tempo avviato un rapporto di collaborazione con l’Aic. "Riteniamo sia dovere di chi fa impresa aiutare chi vive diverse difficoltà, come in questo caso le persone celiache che debbono mangiare alimenti a loro adatti e più cari rispetto ad altri – ha spiegato Laloni –. Il Cuore Adriatico diventa un negozio di riferimento per questo progetto pilota, e ringrazio il sindaco Ciarapica per questa opportunità".

"L’amministrazione ha sposato con convinzione e da tempo l’operato dell’Associazione italiana celiachia" ha concluso il sindaco Ciarapica.