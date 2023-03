"Progetto che può arricchire i giovani"

"Da parte nostra c’è tutta l’intenzione di favorire questo scambio che fa bene sia ai giovani che agli anziani. I primi possono apprendere e si arricchiscono con i secondi, i secondi ringiovaniscono con l’energia dei primi. Il tutto anche in visione di una totale riapertura della struttura, cioè quando ci saremo lasciati il Covid definitivamente alle spalle". Così la responsabile di struttura, la dottoressa Laila Cervigni (nella foto), considera il progetto pensato dai ragazzi dell’associazione. Nella parte residenziale ci sono 85 ospiti, mentre al centro diurno 13 (in un’ala a sé). Le attività pensate per i nonnini sono continue, grazie al gioco di squadra coordinato dall’animatrice Giovanna Mochi. Di recente Irene e i colleghi hanno realizzato con "Li vardasci de lu diurnu" lo spettacolo "Pinocchiu, lu vurattì", in dialetto, con gli ospiti del diurno come figuranti-interpreti. "Già stiamo pensando ad un’altra piccola rappresentazione teatrale – conclude Irene –, perché ci siamo divertiti tanto tutti".