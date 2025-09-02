Progetto civico pensa in grande: "Ci temono perché abbiamo i voti"

"Siamo una lista fortissima, gli avversari ci temono perché sanno che qui abbiamo i voti". È quanto dice Massimiliano Sport Bianchini, che si candida alle elezioni regionali con il Progetto civico Avanti con Ricci. La lista è stata presentata in un conferenza stampa e comprende la civitanovese Giovanna Capodarca, la camerte Andreina Castelli, il civitanovese Piero Gismondi, la portorecanatese Sofia Marchi e il tolentinate Stefano Servili. Nella lista i candidati compariranno in ordine alfabetico. "Dopo le consultazioni regionali – aggiunge Bianchini, anni fa assessore al Comune di Macerata – saremo decisivi anche nelle Comunali. I sondaggi? Lasciamoli stare, noi saremo la sorpresa e Ricci il presidente della Regione. La nostra lista è presente da tempo sulla scena politica e non è una invenzione dell’ultima ora come vedo per altre realtà. Qui il mondo civico è rappresentato appieno: ringrazio Paolo Mattei che che ha contribuito a costruire la lista, Ivo Costamagna, un personaggio capace che arriva da un momento di altro spessore".

Il medico Servili, che a inizio anno ha rinunciato all’incarico gratuito di consigliere personale del sindaco di Tolentino col quale aveva fondato la lista Tolentino Civica e Solidale, spiega perché Ricci è un valore aggiunto. "Le Marche – dice – hanno bisogno di una persona che osi, che sia capace di proiettarle avanti". Capodarca non ha avuto dubbi. "Ricci – dice – può fare la differenza perché ha quel quid in più che non possiede Acquaroli, il rischio è che i prossimi cinque anni saremo in stand by". Si mette in gioco la portorecanatese Marchi. "Sono una storica dell’arte – dice – che ha scelto di ritornare nella sua terra che merita di più, dove occorre una maggiore partecipazione dei giovani e mi piace l’idea di un laboratorio in cui si parte dalla comunità". Per l’architetto Gismondi, consigliere comunale a Civitanova, non ci sono opzioni. "L’unica alternativa è Ricci che sta lavorando sui territori, sono ottimista perché parlando con la gente vedo crescere il consenso per il centrosinistra. Dopo le elezioni, Civitanova tornerà alle urne perché la maggioranza è spaccata". Castelli, funzionaria Erdis di Camerino: "Mi piange il cuore vedere come è ridotta la sanità. Ho aderito a questo progetto, sono nuova nella politica ma mi sono spesa sempre a favore del territorio". Bianchini ha sottolineato le tante voci di questa lista: Partito socialista, le liste civiche delle realtà provinciali, partito Repubblicano, Volt, + Europa, Movimento socialisti liberali e Riformisti che sono collegati ad Azione. Alla conferenza hanno partecipato anche Ivo Costamagna, Mauro Mazzieri, Leonardo Piermattei, David Miliozzi, Roberto Vezzoso e Paolo Mattei, il nipote di Enrico e una delle anime della lista, ha coniato lo slogan: "Con il Pd, ma mai del Pd".