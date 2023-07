Progetto col coreografo Marco Morau, lo Sferisterio guarda già al 2024

Non fa in tempo a scomparire l’adrenalina per la prima della Carmen allo Sferisterio di giovedì sera che già bollono in pentola importanti novità per il prossimo anno: in cartellone per l’estate 2024 spunta un progetto con il coreografo Marcos Morau. L’artista valenciano, classe 1983, formatosi tra Barcellona e New York e studioso anche di fotografia, movimento e teatro, ha visitato l’arena ieri mattina, insieme con il direttore artistico del Macerata Opera Festival (Mof), Paolo Pinamonti. Dopo il debutto del nuovo allestimento della Carmen con la regia di Daniele Menghini e la direzione musicale di Donato Renzetti, si guarda quindi già al futuro prossimo, con la danza che, tramite il coinvolgimento di compagnie e coreografi internazionali, si conferma proposta centrale del Mof che, già dallo scorso anno e nell’edizione in corso ha ospitato spettacoli coreutici "storici" come Fuego e Carmen (quest’ultimo sarà in scena il 4 agosto) con la Compañía Antonio Gades e novità come la coproduzione con la Fondazione nazionale della danza-Aterballetto per il balletto Don Juan in calendario il 27 luglio. Nasce proprio dalla collaborazione con questa Fondazione la futura creazione di Morau per l’edizione 2024 del festival. Morau costruisce mondi e paesaggi immaginari dove il movimento e l’immagine si incontrano e si mescolano reciprocamente. Il comitato del Premio Nazionale di Danza in Spagna ha apprezzato il suo linguaggio creativo come parte del patrimonio del Paese. Le sue coreografie sono caratterizzate da movimento astratto e teatro fisico fusi insieme in un amalgama dai tratti surrealistici. Il risultato: un potente linguaggio corporeo basato sull’annientamento di ogni logica organica, sezionando il movimento e trasformandolo in un’identità unica. Da oltre dieci anni, Morau dirige il collettivo artistico La Veronal, svolgendo il ruolo di regista, coreografo e designer di scenografia, luci e costumi. Ha viaggiato per il mondo presentando le sue opere in festival, teatri e contesti internazionali.