Progetto "Conoscere il territorio": premiati gli studenti delle medie

L’amministrazione di Belforte e l’associazione "Mario Ciocchetti" hanno proposto alle classi delle media un percorso per conoscere meglio il territorio e alcuni personaggi che hanno rivestito un ruolo importante per la comunità. Per questo anno scolastico il tema scelto è stato "Anselmo Ciappi, ingegnere e uomo politico". Le classi 2C e 2D hanno aderito al progetto e prima di tutto si sono documentate, leggendo in classe la biografia di Anselmo Ciappi scritta da Mario Ciocchetti e l’opera di Piero Ciarapica "Cento anni dell’acquedotto", pubblicata nel 2003. Poi hanno collaborato in piccoli gruppi e hanno avuto anche l’onore di ospitare a scuola Anselmo Ciappi, pronipote dell’onorevole. Gli alunni sono stati supportati dalle prof Roberta Corradetti e Annalisa Cicconi. La 2C ha scritto delle lettere all’onorevole Ciappi, mentre la 2D ha redatto una sorta di copione divenuto poi un cortometraggio, in cui ha immaginato di incontrare proprio l’onorevole e di rivolgergli domande sulla sua vita e sulle sue esperienze. Nel corso del seminario, aperto a tutta la cittadinanza, sono state mostrate le attività svolte da entrambe le classi; ha partecipato anche Anna Ciappi, pronipote dell’onorevole. Le classi hanno ricevuto un attestato di partecipazione e si sono aggiudicate un premio di 500 euro, che utilizzeranno nel corso del prossimo anno scolastico per le attività didattiche.