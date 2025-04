Progetto contro il gioco d’azzardo all’Ite. Gli studenti vestono i panni degli attori

La classe 2ªB dell’Ite Gentili di Macerata ha concluso il progetto "Play theatre", in collaborazione con l’associazione Glatad. All’interno del progetto Hazzard, che vuole prevenire e combattere il gioco d’azzardo, gli alunni, con Francesco Facciolli, hanno messo in scena uno spettacolo dal titolo "Metamorphoses in Metaverso": sul palco giovani attrici ed attori hanno parlato del loro mondo, delle loro relazioni al tempo di internet e dei social, degli influencer che sono al di là di uno schermo.

Nel commentare il progetto, Silvia Agnani, dirigente del dipartimento dipendenze patologiche, ha sottolineato la necessità di relazioni autentiche per giovani che rischiano di essere travolti dai danni collaterali causati da un uso sbagliato dei social network. Dello stesso avviso la dirigente Alessandra Gattari, che ha elogiato gli studenti.