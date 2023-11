Progetto da 80mila euro per abbattere le barriere architettoniche

Via libera al progetto finalizzato al superamento delle barriere architettoniche: nella prima parte gli interventi interesseranno principalmente il centro cittadino e le zone limitrofe. Così è stato deciso dopo la riunione della giunta comunale di Corridonia. "Un primo pacchetto di interventi puntuali, finanziati con 80.000 euro dalla Regione Marche, redatto internamente dal settore manutenzione del territorio, volto a risolvere diverse criticità – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli (nella foto) –. Il primo intervento riguarda il marciapiede laterale sinistro di via Santa Croce, che presenta un tappeto usurato, e attraversamenti pedonali e scivoli di accesso con pendenze non a norma. Particolare attenzione verso i due attraversamenti in prossimità del santuario di Santa Croce per i quali saranno realizzate due rampe di accesso in modo da agevolare il passaggio in sicurezza – ha precisato –. Altro intervento sarà la sostituzione della servoscala non funzionante del centro di aggregazione giovanile e da ultimo, l’adeguamento delle vie di fuga del lato est della scuola primaria". Altri tasselli quindi, in questo caso legati al miglioramento dell’accessibilità, che si vanno ad aggiungere alla corposa riqualificazione già avviata di diverse strade cittadine. Infatti, appena un mese fa il primo cittadino aveva annunciato che erano in rampa di lancio i lavori straordinari di manutenzione dei marciapiedi delle vie Zegalara e Antonio da Montolmo senza di dimenticare la riqualificazione energetica di via Costantinopoli e via Rossini, fatta a completamento di San Claudio, Sant’Anna e San Giuseppe. Di recente è stato, inoltre, approvato il progetto esecutivo dell’intervento mirato al restyling dello spazio pubblico attrezzato destinato allo svolgimento di attività sportive in via Raffaello, per una spesa complessiva di 150mila euro. "È stata volontà dell’amministrazione comunale – si specifica nella delibera – procedere con la riqualificazione del campo polivalente al fine di restituire al quartiere un luogo in cui l’incontro possa favorire la socializzazione".

Diego Pierluigi