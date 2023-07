Progetto definitivo a Visso: Approvato Palazzo Santissima Trinità

Approvato il progetto definitivo di palazzo Santissima Trinità, a Visso. Si trova in largo Corridoni dove si affaccia anche la nuova scuolamunicipio Capuzi, il complesso di Sant’Agostino, un intervento privato in esecuzione alle porte del centro storico e altri in procinto di partire. "Gli obiettivi principali del consolidamento sono in primis riparare i danni da sisma e attuare un miglioramento sismico – spiega il Comune –. L’intervento ha lo scopo di restituire al fabbricato una funzionalità che tengano conto delle sue caratteristiche peculiari. Si confermano qualitativamente le destinazioni d’uso precedenti al sisma consistenti in negozi e attività commerciali, residenze e ambulatori medici al piano primo". Al piano terra c’erano infatti sette attività commerciali, mentre al primo piano ambulatorio medico e tre appartamenti abitati.