Progetto di bonifica della ciclabile: incarico al geologo

L’analisi di rischio sull’inquinamento della ciclabile del Chienti non è stata ancora approvata, ma l’urgenza di procedere alla bonifica ha convinto l’amministrazione ad affidare l’incarico al geologo Massimo Basili di Porto Sant’Elpidio, per 8.792 euro. La redazione dell’analisi di rischio sanitario e ambientale venne eseguita dal geologo Taddei, che nel gennaio 2023 la consegna al Comune. Emerge una grave contaminazione del terreno e di un pezzo di spiaggia antistante al Tiro a volo, recintati a tutela della salute pubblica. La conferenza dei servizi decise ulteriori approfondimenti; Taddei consegna la revisione a fine 2023, integrata dall’Arpam. Il documento però viene bocciato per il parere negativo dalla Provincia. Passa un altro anno per nuove analisi, in particolare sul mercurio volatile. Nel gennaio 2025, un’altra conferenza decisoria: l’analisi sarà approvata dopo ulteriori approfondimenti.