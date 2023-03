Progetto di mediazione familiare

"La Regione ha scelto il nostro centro per la famiglia per rappresentarla, a livello nazionale, in un progetto sulle conflittualità familiari. È indice che questo servizio, tra i primi ad essere attivato nelle Marche, ha saputo acquisire un’effettiva capacità di intervento nelle dinamiche di famiglia più delicate. Mi riferisco a separazioni, gestione dei minori, situazioni di difficoltà parentali". A parlare è il presidente dell’Ambito territoriale sociale XVIII di Camerino Alessandro Gentilucci. Grazie infatti a una sperimentazione del Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ats XVIII avvierà una collaborazione con un analogo centro per la famiglia del Piemonte per implementare il servizio di mediazione familiare. "Perseguiamo una cultura della mediazione del conflitto – prosegue – avvalendoci di psicologi, avvocati, assistenti sociali appositamente formati per evitare i costi sociali che spesso derivano da situazioni di malessere e disagio".