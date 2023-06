Progetto "Dopo di noi", fondi per 700mila euro

di Lucia Gentili

All’ultimo consiglio comunale di Tolentino, all’unanimità, è stato approvato uno schema di accordo per l’attuazione del progetto finanziato da Next Generation Eu sui percorsi di autonomia per persone con disabilità. "L’accordo con l’Ambito territoriale sociale XVI, di cui facciamo parte – spiega l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni – ci permetterà di potenziare una risorsa importantissima per la città, unica nel territorio: il progetto ’Dopo di Noi’ con fondi Pnrr. L’obiettivo del percorso di autonomia è fornire alle persone con disabilità servizi sociali e sanitari, di comunità e domiciliari, al fine di migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso le tecnologie informatiche come lo smart working. Questa convenzione con l’Ats XVI ci permetterà di mettere a terra un finanziamento Pnrr per aumentare l’utenza di 12 posti residenziali affinché Tolentino possa rispondere al fabbisogno in maniera più adeguata". L’assessore ha evidenziato la collaborazione con Valerio Valeriani, coordinatore Ats XVI, e l’ufficio tecnico lavori pubblici del Comune. Il progetto di Tolentino è risultato ammesso a finanziamento per un importo pari a 715mila euro. Attualmente a Tolentino la struttura del "Dopo di Noi" accoglie 23 utenti singoli, per i quali è possibile una vita semiautonoma supportata da un’assistenza di operatori comunque presenti h24; si trova vicino al Centro Arancia. Ora il finanziamento permetterà di potenziare con 12 posti in più tale percorso (in due appartamenti da sei); queste persone poi potranno lavorare o dal proprio domicilio o all’esterno (grazie al trasporto messo a loro disposizione). "Quindi saranno coadiuvate in tutto – precisa l’assessore – ma avranno una loro residenza e vita autonoma, almeno parzialmente". Il "Dopo di Noi" nasce come esigenza dei genitori, che ovviamente sono preoccupati per il futuro dei figli quando loro non ci saranno più. Il nuovo progetto finanziato prevede residenza e impiego lavorativo; i ragazzi saranno valutati da un’equipe multidisciplinare (di cui fa parte anche l’Umea) per comprendere anche le attitudini di ciascuno. "Per Tolentino è una grande opportunità di inclusione", conclude la dottoressa Lucaroni.