"Progetto Dubai, no di Acquaroli"

di Giuliano Forani

Sul progetto Dubai per il porto c’è stato un incontro tra il governatore Acquaroli e una delegazione del Madiere che lo ha definito positivo e incoraggiante dopo le preoccupazioni espresse in passato per il silenzio della Regione su un tema quanto mai controverso e indigesto ai fruitori dei servizi portuali. Sull’incontro però va registrato un contrasto a posteriori tra le due parti. "É stato positivo - ha commentato il presidente del Madiere, Gianni Santori - la convergenza di vedute ci fa sperare che finalmente si possa passare dalle buone intenzioni ai fatti concreti. Fino ad oggi la Regione non aveva mai preso posizione, nonostante le oltre 5.000 firme di una petizione popolare e nonostante che due delibere del Consiglio comunale, all’unanimità, abbiano respinto senza appello la privatizzazione. Alla richiesta di chiarire la posizione della Regione nel caso in cui il Tar dovesse imporre l’esame del progetto, la risposta del presidente Acquaroli è stata netta: la riqualificazione del porto è un obiettivo prioritario". In serata, però, Acquaroli ha diffuso una sua versione dei fatti: "Si chiarisce che non è di competenza della Regione parlare del Piano regolatore del porto e di Civitanova, ma si esclude la possibilità di finanziare tale progetto con fondi regionali poiché assolutamente fuori dalla portata delle casse pubbliche, attualmente e nel prossimo futuro. Si auspica comunque che qualsiasi progetto di riqualificazione del Porto debba essere sostenibile. Relativamente all’entità del finanziamento, ad oggi si stima che l’intervento potrà valere circa intorno ai 10 milioni, ma l’entità precisa sarà definita esclusivamente dal progetto per la messa in sicurezza del porto. Queste precisazioni sarebbero state evitate se il comunicato uscito fosse stato condiviso".

Acquaroli ha invece confermato la volontà di "mettere in sicurezza il porto, con investimenti che saranno destinati nella nuova programmazione europea". Il Madiere ha posto paletti precisi: "La sicurezza va garantita in primo luogo all’area occupata dai pontili del diporto, unica parte a non essere adeguatamente protetta, e non alla messa in sicurezza dell’ingresso del porto. E per raggiungere questo obiettivo, bisogna impedire che le mareggiate provenienti dal primo quadrante entrino nella darsena danneggiando i pontili e provocando l’ affondamento di natanti".