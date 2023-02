Progetto ed esecuzione per la frana all’Enel: c’è il gruppo di lavoro

Nominato il gruppo di lavoro per la progettazione ed esecuzione dell’intervento sulla frana sopra l’indotto centrale dell’Enel, in località Monte Fiunco nel Comune di Caldarola. Un’opera da 2.000.000 euro, che rientra nel primo stralcio "Piano delle opere pubbliche- danni da neve" del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. Il responsabile del procedimento è il geometra Lucia Maria Rossi del settore urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, per "le adeguate competenze e la specifica formazione professionale data l’esperienza ultradecennale". Il Comune ha proceduto alla nomina del gruppo di lavoro. "Un intervento importante e necessario, per la salvaguardia del territorio e, vista la vicinanza, anche del borgo di Valcimarra", aveva commentato il sindaco Luca Maria Giuseppetti a inizio mese, saputo del finanziamento. La frana si trova vicino alla centrale Enel e alla frazione di Valcimarra.