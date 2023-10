Progetto "Emozioni a colori". Il video dei ragazzi disabili

Al centro "Ci sono anch’io" adolescenti con disabilità hanno realizzato un video nell’ambito del progetto "Emozioni a colori", promosso dall’assessorato alle politiche sociali grazie al premio Coop. alleanza 3.0. Per il filmato, visibile nel canale YouTube del Comune di Macerata, i ragazzi, dopo aver completato la sceneggiatura, hanno realizzato dei disegni inerenti alla propria storia, supportati dalle operatrici e dagli operatori, con delle registrazioni audio che danno forma alla narrazione. Il progetto di arteterapia "Emozioni e colori" è nato con l’intento di facilitare l’utilizzo del linguaggio non verbale, attraverso il quale esprimere liberamente se stessi e le proprie emozioni e ha previsto la realizzazione di laboratori in cui giocare, scoprire e sperimentare attraverso il disegno. L’attività svolta è stata incentrata sulla narrazione di viaggi in luoghi non ancora visitati da parte dei ragazzi, oltre che su possibili ritorni nei Paesi di provenienza, aspetto che ha dato poi il titolo al video, realizzato da Andrea Braconi: "Poi torno". "Per l’amministrazione la disabilità e l’inclusione sono fondamentali e su queste tematiche occorre lavorare insieme e sensibilizzare tutta la comunità", ha detto l’assessore Francesca D’Alessandro.