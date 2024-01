Progetto "In opera" verso l’atto finale: "L’inclusione passa per la cultura"

Un intreccio di musica e arte muove i passi finali di "In opera", progetto promosso dal Comune di Macerata e dall’Associazione Arena Sferisterio in favore dell’inclusione sociale. In attesa della serata conclusiva, la vicesindaco Francesca D’Alessandro parla così del lavoro svolto. ""In opera" porta il tema dell’inclusione al centro di un’azione amministrativa in termini culturali – spiega –, legandosi all’evento principe della nostra città che è il Macerata Opera Festival. Grazie a diverse visite guidate e laboratori, sono state coinvolte nelle attività persone con disabilità cognitiva e malattie psichiatriche, affetti da Alzheimer e demenza, superando la superficiale idea che non possano essere inseriti in contesti di fruizione culturale".

Inclusione e collaborazione restano quindi le parole d’ordine, nella pianificazione di eventi che permettano a tutti di godere della bellezza di musica e arte. "L’obiettivo è fare dell’arte uno strumento di benessere per le persone affette da disabilità intellettiva – continua il vicesindaco –, godendo della bellezza in ogni sua forma e in maniera terapeutica. Essere al servizio dei più fragili e fornire loro la possibilità di vivere questo tipo di esperienze è una priorità civile: ecco perché sono stati attivati tirocini che hanno permesso ai ragazzi di lavorare al fianco dell’associazione Sferisterio". Un percorso variegato, che prevede come ultimo incontro la proiezione del docufilm "Senza fissa dimora emotiva" curato da Leonardo Accattoli, sabato ore 18 al Cinema Italia. "L’evento consiste nella proiezione del risultato, reso possibile anche grazie alla collaborazione con realtà del terzo settore. Alla serata sarà presente il direttore artistico dello Sferisterio Paolo Gavazzeni, il quale parlerà della follia nell’opera lirica come componente che accompagna da sempre l’essere umano". "L’aperitivo finale verrà poi preparato da Tuttincluso – conclude D’Alessandro –, anche in questo caso con l’aiuto di ragazzi portatori di disabilità, offrendo la birra prodotta direttamente da loro. Il tutto senza separazioni o categorizzazioni, ma a dimostrazione di una comunità che riconosce a tutti dignità e decoro".

Martina Di Marco