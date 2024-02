"Progetto in ritardo, fondi sfumati"

Progetto presentato troppo tardi: così il Comune ha perso un finanziamento regionale. Su questo, il capogruppo del Partito democratico in Consiglio ha presentato un’interrogazione all’amministrazione. "A ottobre, la Regione ha pubblicato il bando per il sostegno ai progetti speciali presentati dai soggetti riconosciuti dal Fus, tra cui l’Associazione Sferisterio, di cui il Comune è socio e il sindaco presidente – scrive Ricotta –. Erano previsti finanziamenti fino a 90mila euro. Si trattava di un bando a sportello: i progetti erano finanziati secondo l’ordine di arrivo delle domande, fino a esaurimento dei fondi. Le domande potevano essere presentate dal 16 al 27 novembre. Al progetto dello Sferisterio sono stati assegnati 86 punti, il punteggio maggiore. Però, l’Associazione ha presentato la domanda solo il 23 novembre, quindi pur avendo il punteggio massimo è stata collocata al 19esimo posto su 24". I finanziamenti sono bastati solo per i primi 16 tra cui l’Amat (90mila euro), il Rossini Opera Festival (89mila), la Form (55.920) e Musicultura (70mila). Perché dunque, chiede Ricotta, l’Associazione Sferisterio ha presentato così tardi la sua domanda?