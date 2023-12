Progetto inclusivo con il Garante

Sono stati 74 i giovani (dai 6 ai 14 anni) che hanno partecipato al progetto di doposcuola inclusivo e laboratori creativi "Aspettando il Natale Insieme", finanziato dal Garante delle Marche per i diritti dell’infanzia e organizzato in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di Potenza Picena. Il tutto ha visto anche il coinvolgimento delle tre parrocchie cittadine, con la gestione della cooperativa Il Faro. Il progetto della durata di tre settimane ha avuto il supporto logistico degli oratori del territorio, e cioè il Carlo Acutis a Potenza Picena, il Don Bosco a Porto Potenza e l’oratorio di San Girio, dove si è tenuta la festa di chiusura alla presenza del garante, l’avvocato Giancarlo Giulianelli. Sono stati esposti i lavori dei laboratori di disegno e fumettistica e tenuti dei piccoli saggi di teatro, lettura e musica. "Un plauso al Comune di Potenza Picena, ai Servizi sociali, alle parrocchie e alla cooperativa Il Faro per l’organizzazione del progetto – ha sottolineato Giulianelli –. Abbiamo registrato una partecipazione numerosa con risultati eccellenti. Credo sia un aiuto importante per le famiglie e mi farebbe piacere poter supportare, magari durante l’estate, altri progetti di questo tipo".