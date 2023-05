"Progetto Inclusivo Marche Sud", e-bike speciali per vivere il lago

Nasce sul lago di San Ruffino a cavallo fra i comuni di Monte San Martino e Amandola il "Progetto Inclusivo Marche Sud", iniziativa che mescola le potenzialità turistiche del lago alle funzioni sociali rivolte a famiglie e persone con disabilità. Il programma è stato presentato ieri a bordo lago in contrada Santo Stefano di Monte San Martino, dove è stato allestito un punto di noleggio per E-bike speciali per funzioni sociali. Ad illustrare il progetto sono intervenuti: il sindaco di Monte San Martino Matteo Pompei; l’assessore di Amandola Piergiorgio Lupi; la consigliera regionale Maria Lina Vitturini; per l’agriturismo Vecchio Moro Marco De Luca; per la società Reemove Mattia Bonanome, il presidente dell’Amnil Marche Marcello Luciani e la presidentessa della Discover Marche Anastasia Nicu che gestirà il centro di noleggio. La struttura sarà aperta da maggio a ottobre e offrirà la possibilità di utilizzare le bici speciali per effettuare un giro immersi nel paesaggio del lago di circa 3 chilometri, oltre ad usufruire di altri servizi che si stanno allestendo come: laboratori e animazione di lettura per bambini, ma anche un Centro test che su richiesta potrà realizzare bike speciali personalizzate e molto altro ancora. "Un progetto che si presenta come una grande scommessa – dichiara Matteo Pompei – che possiede però enormi potenzialità. Parliamo di offrire servizi alla persona, ma anche di promuovere il turismo coinvolgendo associazioni, scuole e privati". Gli intervenuti hanno espresso a turno le tante opportunità che questo nuovo centro potrà offrire. "Stiamo parlando di dare l’opportunità di vivere un’attività di svago in autonomia – dichiara Anastasia Nicu – a persone con disabilità, ad anziani con difficoltà di deambulazione, o semplicemente a famiglie che vogliono andare in gruppo". La società Remoove ha fornito 8 mezzi speciali, ognuno con una specifica differente: bici per il trasporto di persone in carrozzina, tamdem a tre ruote, bici a tre posti per bambini, handbike con motricità spostata sulle braccia e molto altro. Inoltre il lago di San Ruffino si trova al centro di tre percorsi che si sta cercando di valorizzare: i sentieri romantici sulle tracce dei cavalieri templari; l’ippovia del Tenna e i cammini dei cappuccini. I costi di noleggio sono: 20 euro per un ora, 45 euro per mezza giornata, 80 euro per l’intera giornata con uno sconto per le associazioni convenzionate. Per info 340-4070945.

Alessio Carassai