"Progetto Inrca. Ora Calamita non può chiamarsi fuori"

"Il sindaco di Appignano Calamita nel suo programma elettorale scriveva: "Amministrazione ed Ente Falconi sono stati il collante che ha tenuto insieme il progetto Inrca. Il cantiere inaugurato a febbraio è frutto di un impegno costante e determinato". Come può ora chiamarsi fuori? Per aprire quel cantiere è stato ceduto un terreno, e per cedere quel terreno avrebbe dovuto esserci una fidejussione o garanzia, come previsto dal contratto e come più volte dichiarato da Calamita stesso. Mostri quella garanzia se ce l’ha, oppure la smetta di rispondere picche all’apertura di una collaborazione per dare risposte a famiglie e anziani". Il capogruppo consiliare di Su la Testa Luca Buldorini (nella foto), segretario provinciale e vicesegretario regionale della Lega, replica al sindaco Mariano Calamita sulla vicenda della costruzione della Rsa ad Appignano, dopo che la Corte dei conti ha condannato un funzionario dell’Inrca di Ancona per non aver rilevato la falsità della fidejussione della ditta appaltatrice dei lavori. "Calamita non sa come uscire dal cul de sac in cui è finito per aver promesso tanto e mantenuto nulla, a eccezione forse della bonifica dell’amianto con fondi pubblici su una porzione del capannone del suocero – prosegue Buldorini –. Un modo di interpretare la politica molto diverso da quello della Lega e del centrodestra, che non hanno guardato alle casacche intervenendo per sanità e infrastrutture. Si pensi all’apertura del Punto salute gestito dall’Inrca e ai servizi di prossimità e telemedicina con i medici di famiglia. Si aggiungano gli oltre 923mila euro di investimenti per il manto stradale della strada Treiese e la pavimentazione della Jesina, il rifacimento della strada Serra di Appignano e dell’acquedotto (con l’Apm)".