Progetto intercomunale Loro Piceno: ridurre l'isolamento delle persone anziane

Un progetto intercomunale, con Loro Piceno capofila, e la collaborazione di Afam, Cambiamenti, Ambito territoriale sociale 16, Avulss di Loro Piceno e Unione montana Monti Azzurri. È "Star bene insieme", che ha l’obiettivo di creare una rete di servizi per promuovere la socializzazione, allenare la memoria e favorire il benessere psico-fisico dell’anziano fragile e dei suoi familiari. L’intento è ridurre l’isolamento, contrastare il decadimento cognitivo nelle persone con demenza e sensibilizzare la popolazione. Il progetto, lanciato l’altro giorno dal teatro di Loro Piceno (nella foto), è rivolto a tutti gli anziani fragili e i loro cari, residenti a Loro e nei Comuni limitrofi. Ci saranno colloqui conoscitivi per comprendere bisogni e necessità della persona fragile; l’avvio di un Centro d’incontro; incontri formativi a cadenza mensile dedicati a familiari e caregivers. Colloqui e formazione alle famiglie sono gratuiti, per il Centro d’incontro è prevista una compartecipazione alle spese pari a 10 euro a incontro per ciascun partecipante. Ecco il calendario: questo mercoledì 16.30-17.30 Colmurano e 18-19 Urbisaglia; mercoledì prossimo, 11 ottobre 16.30-17.30 Sant’Angelo in Pontano, 18-19 Ripe San Ginesio. Info [email protected], 3779841431. "Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione – dice il sindaco di Loro Robertino Paoloni -. Contattato dal presidente Avulss Cristina Carducci, ho subito organizzato un incontro con Afam e i sindaci di Colmurano, Ripe San Ginesio, Urbisaglia e Sant’Angelo. Un lavoro sinergico tra Comuni e associazioni". Prezioso il supporto dello psicologo Gioele Petrelli e di Susanna Cipollari, coordinatrice Afam Alzheimer Uniti Marche. "Un primo germoglio che vedrà, nei tempi e modi, la realizzazione di un centro Alzheimer a Loro Piceno", ha annunciato il presidente dell’Unione montana, Feliciotti.