Progetto Marche Vive: "Sanità da rifondare, tanti rinunciano a curarsi"

Oggi il 10% dei marchigiani rinuncia a curarsi e i dati sulla prevenzione non inducono all’ottimismo. Michele Caporossi, ex dg dell’ospedale Torrette, è tra i promotori di Progetto Marche Vive e sottolinea uno degli aspetti su cui intervenire. Ieri a Macerata sono stati presentati i candidati della lista a sostegno di Matteo Ricci. Luci puntate sulla docente universitaria Michela Meschini, sull’impiegata in un’azienda leader nel settore calzaturiero Rosita Platinetti, sul pensionato Ulderico Orazi, sul commercialista matelicese Marco Basilissi, sul montefanese Nicola Caporaletti e sull’imprenditrice turistica sangiustese Rachele Tacconi.

"Il mio impegno – racconta Meschini – è rivolto all’istruzione pubblica, gli atenei marchigiani garantiscono un’ottima formazione, attraggono studenti dall’estero, promuovono ricerche di respiro internazionale; siamo contrari agli atenei privati telematici il cui scopo è il profitto mentre per quelli pubblici è la formazione". Platinetti guarda avanti: "Il nostro progetto è partito tra le associazioni, mettendo al centro la gente, le imprese, per valorizzare le aree interne, far sì che la gente non debba emigrare".

Per la prima volta Orazi si presenta alle elezioni regionali. "Da 25 anni sono consigliere comunale a Macerata (Italia Viva, ndr) e dopo aver lavorato per 43 anni nel bar sono abituato ad ascoltare la gente. C’è un problema anziani, va migliorata l’assistenza domiciliare e vanno create strutture per contrastare la solitudine". Per Basilissi c’è da porre un freno perché il futuro metta meno paura: "Ci tagliano i servizi, perdiamo di continuo la popolazione e ciò significa che nel tempo ci saranno accorpamenti tra enti. Ci sono attese lunghe per entrare nelle case di riposo, si costruisce nelle zone terremotate ma con lo spopolamento quegli immobili resteranno vuoti, allora perché non pensare a condomini in cohousing in cui gli anziani possano condividere servizi essenziali?".

Caporaletti, assessore a Montefano, sottolinea altre emergenze: "I giovani vanno aiutati a costruire una famiglia, ad avere la casa; c’è un’emergenza sanità mentale che lo stesso governo ha evidenziato, ma senza finanziarla a dovere e noi non possiamo voltarci dall’altra parte. Vorrei aiutare i Comuni attraverso le comunità energetiche". Infine ha parlato Tacconi: "Sostengo Ricci perché serve rinnovarsi e lui ha energia da vendere. C’è da dare dignità e sicurezza a chi si occupa di disabilità, sul piano del turismo le tante consulenze non hanno dato frutti perché i numeri sono negativi".