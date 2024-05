Progetto "Nati per leggere", la pediatra Lucia Tubaldi premiata al Salone del libro

La pediatra Lucia Tubaldi, al Salone del libro di Torino, ha vinto il premio Nati per leggere nella sezione "Pasquale Causa" dedicata ai pediatri che si sono distinti per il loro impegno verso il programma. Un premio, dovuto alla dedizione, alla passione e alla competenza per il benessere dei bambini della dottoressa Tubaldi, che va ad arricchire la rete Nati per leggere Marche e quella della provincia di Macerata e che riveste un significato speciale per l’impegno e le iniziative da sempre improntate sull’importanza della lettura. Il Comune di Macerata è da oltre 10 anni capofila, coordinatore e modello di presidio attivo Nati per leggere – e anche Nati per Musica - per gli enti e soggetti che negli anni hanno aderito alla rete provinciale "Nati per leggere – Leggere è familiare", e intende continuare a farlo con un nuovo protocollo d’intesa.