"Progetto parziale, ma efficace per il porto"

Presentazione del nuovo progetto targato Unicam per il porto, scontenti gli operatori dopo l’incontro dell’altro ieri, soddisfatti invece gli amministratori comunali.

"Confronto positivo" commenta l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti il giorno dopo l’assemblea in sala giunta e sui malumori d cantieristica e diportisti ammette "che forse si aspettavano un documento più operativo, il piano del porto, ma non era questo l’oggetto dell’incarico dell’Università di Camerino, che doveva produrre uno studio per la connessione e riqualificazione urbana tra il borgo marinaro e l’area portuale senza danneggiare la sua parte produttiva. Credo che il progetto sia piaciuto. Per uno strumento più operativo occorre il piano del porto, che come ci hanno ricordato attendono da decenni ed è difficile quantificare le tempistiche, ma stiamo procedendo".

Sulla sua stessa linea l’assessore alla pesca Francesco Caldaroni: "È andata bene. Vero che si aspettavano tutti un piano regolatore, ma penso che gli operatori non siano stati rimasti completamente insoddisfatti e d’altronde mi chiedo come si fa a produrre oggi un piano del porto avendo la scure della Bolkestein sulla testa, anche se le attività cantieristiche sono escluse dai suoi effetti".

Ma la soddisfazione d Palazzo Sforza cozza con gli umori delle categorie del porto e dei canteri dove regna la delusione. Si aspettavano un piano di fattibilità, un documento che definisse gli spazi per le loro attività e i loro investimenti e invece si sono trovati davanti a un piano di riqualificazione urbana pubblica che non sblocca lo stallo e a loro parere nemmeno risolve i problemi come quello dei parcheggi in quell’area che passerebbero dagli attuali 857 a 1080 ma senza tenere conto dei nuovi palazzi che stanno per sorgere al posto degli ex alberghi Adua e Acquamarna.

Chi boccia il risultato dell’incontro è Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd: "Chi è intervenuto si aspettava qualcosa di diverso dal documento prodotto dall’università su indicazione dell’Amministrazione comunale. Manca la fattibilità e ho avuto l’impressione che nello studio non si fosse tenuto conto delle nuove edificazioni sorte posto degli hotel. Hanno proposto un parcheggio interrato, ma chi lo realizza e con quali soldi mi chiedo perché quello che hanno mostrato ha un costo molto elevato per quanto riguarda la parte pubblica". "Gli operatori - aggiunge l’esponente del Partito Democratico - sono gente pratica che chiede fatti e sono pronti a tirare fuori soldi di tasca propria per ingrandire i capannoni, ma il piano mostrato loro non contiene nessuna indicazione in questo sensi. La verità è che l’Amministrazione comunale ha perso tempo dietro al ’progetto Dubai’ quando invece serviva lavorare al piano del porto".